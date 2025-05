Maio Laranja: o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

CARATINGA – O mês de maio, conhecido como Maio Laranja, é dedicado à conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Criada oficialmente pela Lei Federal nº 9.970/2000, a campanha surgiu a partir de um episódio que chocou o país: o brutal assassinato de Araceli Cabrera Crespo, de apenas 8 anos, ocorrido em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES).

Araceli foi sequestrada, drogada, violentada e assassinada. O crime, cometido em plena luz do dia e com suspeitos identificados, acabou sem condenações, mas deixou uma marca profunda na sociedade. Desde então, 18 de maio tornou-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que mobiliza escolas, órgãos públicos, entidades e a sociedade civil em ações educativas e campanhas de denúncia.

Casos em Minas e Caratinga

Apesar das campanhas e do endurecimento das leis, os números de casos de estupro de vulnerável — que engloba vítimas menores de 14 anos ou pessoas sem capacidade de consentimento — seguem alarmantes.

Em Minas Gerais:

• 2022: 3.612 casos

• 2023: 4.154 casos (+15%)

• 2024: 4.189 casos (+0,8%)

• Jan a Mar 2025: 953 casos (-1,95% em relação a 2024)

Em Caratinga:

• 2022: 25 casos

• 2023: 7 casos (-72%)

• 2024: 19 casos (+171%)

• Jan a Mar 2025: 4 casos (estável em relação a 2024)

Os números de 2025 são parciais e podem sofrer atualização, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.

Canais de denúncia e apoio

• Disque 100 — Central Nacional de Denúncias de Violência contra Crianças e Adolescentes. Atendimento gratuito e anônimo.

• Conselho Tutelar — Presente em todos os municípios, recebe denúncias e garante os direitos de crianças e adolescentes.

• Polícia Civil — Delegacias especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

• Disque 181 — Denúncia Anônima de Minas Gerais.