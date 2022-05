MAIO LARANJA Equipe do CRAS promove campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

ENTRE FOLHAS – A equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) promoveu, nos últimos dias, várias ações de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nas escolas da rede municipal de ensino e na escola estadual de Entre Folhas. A iniciativa faz parte da campanha nacional “Maio Laranja”, de enfrentamento à violência infantil. De forma divertida, com música e coreografia, a equipe técnica do CRAS alertou para o cuidado que as crianças devem ter caso alguém se aproxime delas de forma mal intencionada.

A data que marca nacionalmente a luta é o dia 18 de maio, em referência ao assassinato brutal de uma menina no ano de 1973. Com a aprovação da Lei 9.970/2000, foi instituída a campanha “Maio Laranja” e em todo o território nacional, durante o mês de maio, setores da iniciativa privada e governos viabilizam a mobilização. “O 18 de maio faz parte do calendário de toda rede de proteção dos municípios e é de suma importância a divulgação dos canais de denúncia”, explica o coordenador do CRAS, Wemerson Castro que, na ocasião, ressaltou também a relevância de parcerias como a firmada com as escolas, na figura de diretoras e equipes.

Qualquer suspeita de crime cometido contra criança e adolescente deve ser denunciada. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de aparelhos fixo ou móvel. O sigilo é garantido. Para denunciar, basta ligar para o número 100. A denúncia também pode ser feita na Polícia Militar, pelo número 190 ou Polícia Rodoviária Federal, pelo número 191. O serviço funciona 24h, inclusive nos feriados.

AÇÕES NAS ESCOLAS

A equipe do CRAS esteve na Escola Municipal América Ribeiro, no dia 18 deste mês. Na ocasião as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizaram uma apresentação com as músicas “Nisso e Naquilo” e “Seu Corpo é o Tesourinho”, da campanha “Maio Amarelo”. Na terça-feira, dia 24, foi a vez da Escola Estadual Dr. José Augusto e nesta quinta-feira, 26, a agenda de trabalho foi finalizada no Centro Municipal de Educação Infantil Dulce Paiva (CMEI). Essas visitas foram alternadas com outras atividades desenvolvidas pelas escolas. Segundo a diretora da Escola Estadual Dr. José Augusto, Eleni Oliveira, as ações foram direcionadas para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Ela comentou que é muito bom pode contar com um trabalho que é desenvolvido em rede. “O pessoal da assistência social trabalhou ações decisivas para a gente conseguir avançar nas questões de saúde física e psíquica, tão importantes na formação humana”, avalia a educadora, que comentou também sobre a eficácia do trabalho. “Depois desses dois últimos anos de pandemia, os nossos estudantes vibram, ainda que meio desritmados, com a possibilidade de realizar sonhos, ainda aprendendo ou reaprendendo a conviver, clamam por ações que tratam de conivência, de vida. Não foi apenas um movimento; vimos nossos alunos sendo tão bem instruídos a formar uma consciência sobre os cuidados de si mesmo e com o outro, e isso é muito bom”, comemora.

Assessoria de Comunicação