Maio Amarelo e Maio Laranja movimentam Santa Bárbara do Leste com ações de cidadania e prevenção

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O mês de maio é marcado por duas importantes campanhas de conscientização: o Maio Amarelo, que alerta para a segurança no trânsito, e o Maio Laranja, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Comprometida com essas causas, a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, por meio das Secretarias de Educação e Assistência Social, e em parceria com a Polícia Militar, promoveu uma série de ações para mobilizar e informar a população.

Na última semana, uma passeata pelas ruas da cidade chamou a atenção dos moradores para a importância da proteção da infância e da juventude. A ação, alusiva ao 18 de Maio — Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes —, teve como objetivo reforçar o compromisso coletivo na luta contra qualquer tipo de violência.

— “O 18 de Maio é um alerta para que todos fiquem atentos e não se calem diante de qualquer forma de violência. Precisamos cuidar, acolher e garantir que nossas crianças cresçam com dignidade e segurança”, destacou o prefeito municipal, Zé Rufino.

Além disso, no dia 21 de maio, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e com o apoio da Polícia Militar, realizou uma ação educativa pelas ruas da cidade, com distribuição de panfletos e orientação à população. Essa atividade fez parte do movimento Maio Amarelo, que tem como foco a segurança no trânsito.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que busca conscientizar motoristas, ciclistas, pedestres e toda a sociedade sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. Seu objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas por meio da educação, do diálogo e da mudança de comportamentos.

Como parte da programação, os alunos da rede municipal participaram de uma palestra educativa, conduzida pelo sargento da Polícia Militar de Santa Bárbara do Leste, Arlindo Márcio Batista, abordando, de forma clara e acessível, práticas e cuidados essenciais para um trânsito mais seguro.

Compromisso com a vida

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste reforça seu compromisso com a proteção da infância, a promoção da cidadania e a construção de uma cidade mais segura e acolhedora para todos.

“A participação da comunidade é fundamental. Denuncie qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. No trânsito, pratique o respeito e a responsabilidade. Pequenas atitudes salvam vidas e transformam realidades”.