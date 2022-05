Maio Amarelo é lembrado em Inhapim com palestras para os servidores motoristas do município

INHAPIM – Na tarde da última sexta-feira (21), a Prefeitura de Inhapim, em parceria com o Serviço Social do Transporte – SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, realizou no salão nobre da prefeitura de Inhapim uma palestra de conscientização para os motoristas de todas as secretarias que compõe a administração municipal. Este evento faz parte de uma série de iniciativas de conscientização para um trânsito seguro, promovidas principalmente no mês de maio, mês este denominado Maio Amarelo.

Segundo o enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde, o Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. “O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas”, informou.

Segundo a secretária municipal de Saúde Ana Elza Silva Araújo, é urgente trabalhar a segurança no trânsito para reduzir os altos índices de mortes que vem ocorrendo em todo mundo, ano após ano, matando milhões de pessoas. “A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país”, comentou.

Com o tema: Maio Amarelo – Prevenção aos acidentes de trânsito, Francisco das Chagas Lopes, técnico de formação profissional de motoristas do SEST/SENAT abordou em sua palestra temas correlatos a direção defensiva preventiva e corretiva, segurança no trânsito, dentre outros; “Estou muito contente em estar aqui em Inhapim nesta troca de conhecimento com os servidores motoristas do município. O mês de maio, em especial, foi dedicado para se debater a segurança no trânsito. O tema do Movimento Maio Amarelo desse ano de 2022 será “Juntos salvamos vidas”, em consonância com o que foi estabelecido pela Resolução Contran nº 871, de 13 de setembro de 2021, para as campanhas educativas do ano de 2022. Destaque-se que esse também é o lema do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) para esta próxima década. O “Juntos Salvamos Vidas” traduz os objetivos do movimento quanto a enfatizar a relevância do contexto da segurança viária, da educação, informação e mobilização da população para um comportamento mais seguro e pacífico no trânsito”, finalizou.

Assessoria de Comunicação