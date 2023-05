Polícia Militar Rodoviária e Sest/Senat realizam blitz educativa

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (26), a Polícia Militar Rodoviária em parceria com o Sest/Senat realizou uma blitz educativa na MG-329 em razão da campanha do “Maio Amarelo” com o tema “No trânsito escola a vida”.

De acordo com o tenente Arthuzo, a Polícia Militar Rodoviária lançou a campanha em todo estado e no setor do 3º Pelotão estão sendo realizadas diversas ações preventivas e educativas, como palestras em escolas, em empresas, além da blitze educativas distribuído orientações. “Além disso a Polícia Militar Rodoviária adota mídias digitais, existem vídeos educativos, a gente passa o QR Code, a pessoa faz a leitura e tem acesso. Até o final do mês a gente tem palestras, uma será em São Sebastião do Anta no dia 30 e depois acontecerá uma passeata para incentivar as pessoas a se conscientizarem a dirigir com segurança e evitar sinistros”, disse o militar.

Ainda de acordo com o tenente Arthuzo é estaticamente comprovado que 94% dos sinistros de trânsito com vítimas ou sem, o condutor é o responsável, 6% fica atrelado a ações climáticas e condições de vias. “Os acidentes acontecem por culpa do condutor que insiste em dirigir sob efeito de álcool, ultrapassar em local proibido, excesso de velocidade, falar ao celular dirigindo, por isso fazemos várias ações tentando incutir na cabeça das pessoas para a gente conseguir preservar a vida e evitar um acidente”, enfatizou.

Frederico Marino, instrutor do Sest/Senat, afirmou que com as campanhas são obtidos bons resultados, mas é preciso fazer um trabalho constante. “A cada dia tem motoristas novos, que precisam também passar por essa conscientização ajudando as autoescolas com essa dificuldade do pouco tempo de instrução. Então a base são as crianças que devem vir educadas porque quando se tornarem condutoras terão mais consciência”, disse Marino.