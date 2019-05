MAIO AMARELO

Escolas municipais de Santa Bárbara do Leste desenvolvem atividades de conscientização no trânsito

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Durante todo o mês de maio as escolas da Rede Municipal de Ensino estão desenvolvendo diversas ações de conscientização, com o objetivo de orientar os estudantes e a comunidade em geral sobre a forma mais segura de agir no trânsito.

Palestras, teatro, pesquisa de campo e apresentações diversas vêm sendo realizadas nas escolas e, segundo as diretoras das instituições, o resultado tem sido muito positivo, trazendo grande aprendizado a todos.

De acordo com a diretora Lurdinha Martins Ferreira, nos dias 16 e 17 de maio, alunos e professores da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes I, realizaram uma blitz educativa na cidade. Eles foram às ruas, com apoio e orientação da Polícia Militar, dando instruções aos motoristas sobre segurança no trânsito e puderam colocar em prática o que aprenderam durante as palestras que assistiram na Escola nos dias anteriores.

Em Santa Bárbara do Leste, a campanha de conscientização está sendo desenvolvida com o apoio do Governo Municipal, da Secretaria de Educação, de todas as equipes pedagógicas, da Polícia Militar, dos Bombeiros Civis e Militares, e também, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

“Promover a Segurança no Trânsito é responsabilidade de todos e os estudantes estão fazendo a parte deles… Faça você também a sua!”, orienta a campanha.