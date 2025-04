Magistrado de Caratinga recebe Troféu Alferes Tiradentes

Juiz Consuelo Silveira Neto foi agraciado em cerimônia no Clube dos Oficiais

BELO HORIZONTE – O coordenador-executivo do programa Novos Rumos no Segmento Apac, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas (GMF), juiz Consuelo Silveira Neto, foi agraciado com o Troféu Alferes Tiradentes, concedido pelo Clube dos Oficiais Militares Mineiros (COMM), na sede da entidade, em solenidade nesta segunda-feira (28/4), em Belo Horizonte.

O magistrado, que é titular da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga, expressou sua gratidão pela iniciativa.

“Sinto-me profundamente honrado por ter sido agraciado com o Troféu Tiradentes, concedido pelo Clube dos Oficiais Militares Mineiros. Receber essa distinção, que leva o nome de um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e pela justiça em nosso país, é motivo de grande orgulho e responsabilidade”, destacou.

O juiz Consuelo Silveira Neto afirmou que o reconhecimento se estende à sua equipe e à comunidade.

“Agradeço imensamente ao Clube dos Oficiais pela homenagem, que reforça o compromisso com os valores de ética, coragem e dedicação ao bem comum. Compartilho essa honra com todos da Comarca de Caratinga que caminham ao meu lado e me inspiram diariamente”, disse.

A honraria, um pequeno busto do Inconfidente, foi instituída em 1983 e é outorgada todos os anos, em geral no mês de abril, em que se festeja o herói da Conjuração Mineira. Ele é destinada a oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), bem como a pessoas e entidades que tenham prestado contribuição relevante para o progresso das corporações e da sociedade.

Nesta edição, 62 personalidades foram homenageadas. A oradora oficial da cerimônia foi a economista Rita Mundim, que também recebeu a condecoração. Outra contemplada com a estatueta foi a defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias.

Entre as autoridades presentes estavam a comandante-geral do CBMMG, coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan; o chefe do Estado-Maior da PMMG, coronel Maurício José de Oliveira; o chefe do Estado-Maior do CBMMG, coronel Moisés Magalhães de Sousa; e o presidente e o 1º vice-presidente do COMM, respectivamente o coronel José Guilherme do Couto e o coronel Roberto Lemos.

O troféu homenageia Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), o Tiradentes, que serviu no Regimento Regular da Cavalaria de Minas, primeira tropa remunerada da capitania. Ele lutou pela autonomia da população e pela independência do domínio português. O alferes veio a se tornar patrono das Polícias Civis e Militares do Brasil e patrono cívico da Nação Brasileira.