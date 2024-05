Mães homenageadas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com a Secretaria de Assistência Social, e com apoio da prefeitura de Santa Bárbara do Leste, realizou na última quinta-feira (9) homenagem referente ao dia das mães.

Abrindo o evento a prefeita Wilma Pereira, agradeceu a dádiva de ser mãe e avó, “que está graça é uma benção divina”. A prefeita parabenizou a todas as mães e avós do município.

Dando continuidade ao evento, os participantes assistiram a uma palestra ministrada pela psicóloga, doula e mãe Pâmela da Silva Rocha Basílio, que abordou o tema “Alegrias de ser mãe”, onde tratou dos sabores e dissabores da maternidade.

A professora Ediania, que coordena oficinas no CRAS, realizou uma dinâmica em homenagem as mães. “As crianças demonstraram grande entusiasmo em realizar a homenagem”, pontuou.

A homenagem contou com muita música ao vivo, comandada por Maria Danizetth Coimbra, sorteio de presentes e foi servido um café.

