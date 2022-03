Mães de alunos do Suíço e Patrocínio pedem retorno do transporte escolar

Prefeitura afirma que empresa licitada para a prestação do serviço já foi notificada

CARATINGA- Duas mães de alunos que estudam na área rural de Caratinga, procuraram a imprensa para relatar a falta de veículo para transportar alunos do Córrego do Suíço e distrito de Patrocínio. Elas afirmam que a alegação da prefeitura seria a ausência de motorista.

Sidnéia Ferreira de Oliveira Figueiredo tem um filho de cinco anos que estuda na Escola Estadual Padre José Walleck. Ela destaca as dificuldades enfrentadas para levá-lo à escola sem o transporte. “Meu marido leva cedo e vai para a roça trabalhar e eu depois busco ele. No ano passado tinha kombi para puxar, no final do ano eles pegaram a kombi lá e trouxeram para outra escola e os meninos ficaram tudo sem transporte e estão até hoje. Quem tem condição tem que levar os meninos de moto, carro e muitos nem estão levando, porque não tem. Da minha casa, deve ser uma meia hora para levar e buscar meu menino. Tem crianças que estão voltando a pé com os pais, nesse sol quente, longe, não aguenta”.

Ela acrescenta que esta situação precisa ser solucionada com urgência, para que os alunos não continuem sendo prejudicados. “A Prefeitura disse que já tem a kombi para levar os meninos, mas, falta motorista. Que iam tentar conseguir ou se nós pais conseguisse alguém lá para trabalhar de motorista. Mas, até hoje não aconteceu nada. Quanto mais rápido resolver é melhor, os meninos estão perdendo muitos dias de aula, aprendem pouco, com essa pandemia já atrapalhou bastante. Daqui uns dias chega as panhas de café, muitos pais vão trabalhar e não tem como levar os alunos”.

Josilaine Ferreira de Sales tem dois filhos, sendo um de quatro anos, que também estuda na Padre José Walleck e outro de 12 anos, que estuda na Escola Sudário Alves Pereira, em Patrocínio. Ela relata que há mais de um mês tem buscado o retorno do transporte. “Primeiro foi devido às chuvas, que não tinha jeito mesmo, a gente entendeu. Mas, depois, passaram as chuvas, pensamos que ia ter o transporte, mais, até hoje nada. A primeira vez que eu liguei, antes do Carnaval, eles me falaram que não tinham sido informados. Mandaram aguardar, vários pais ligaram, depois disseram que não tem motorista”.

O caminho é difícil e cansativo. Para que as crianças não percam as aulas, os pais precisam se desdobrar. “Nós estamos levando, meu menino de quatro anos meu marido leva e eu busco. Rodamos 20 km para levar e buscar. Muitos pais trabalham e muitos alunos não estão indo à escola, porque os pais não têm condições de ficar levando todos os dias e estão sendo muito prejudicados”.

A condição das estradas também é um fator complicado, como acrescenta Josilaine. “Estão péssimas. Do Suíço até São João do Jacutinga o pessoal reuniu, pagou e arrumou. Mas, as do Córrego do Suíço mesmo estão muito ruins, tem lugar lá que não dá nem para a kombi passar. Mas, a maioria dos lugares dá para a kombi rodar. Tem trecho que as pontes estão muito ruins também. Até hoje não foi nem uma máquina para arrumar a estrada para a gente, o povo que está unindo e arrumando”.

A situação também é uma realidade para aqueles que estudam em Patrocínio. Ela lamenta e espera que o transporte seja regularizado. “Tenho um filho de 11 anos que estuda no Patrocínio, tem uma semana que está sem transporte. A kombi que estava eles tiraram, colocaram o motorista em outro lugar e até hoje não apareceu o transporte também para ele. É perigoso os pais colocarem menino em garupa de moto pra ir, cair, machucar, dar um problema sério pra gente. Mas, é a solução que temos”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que informou por meio de nota que “a empresa licitada para a prestação do serviço já foi notificada. O município segue aguardando o posicionamento da mesma”.