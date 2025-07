Mãe procura a Polícia Militar após desaparecimento da filha com deficiência, e dos dois netos

POCRANE –Nesse último sábado, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher preocupada com o desaparecimento da filha, uma jovem de 27 anos com deficiência auditiva e de fala, e dos dois netos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano e 6 meses.

Segundo a solicitante, a filha não se encontrava mais em casa e foi vista por volta das 3h30 da madrugada, acompanhada das crianças e de uma outra mulher desconhecida, em um ponto de ônibus da cidade.

A mãe relatou ainda que a filha teria permitido que essa mulher passasse a residir com ela, embora não conhecesse sua identidade.

Durante rastreamento inicial, uma equipe da Polícia Militar fez contato com motoristas de ônibus que operam na cidade. Um dos condutores de uma viação confirmou que a mulher embarcou com os filhos e outra mulher, sem apresentar qualquer comportamento suspeito ou indício de coação. As crianças aparentavam estar bem e brincavam normalmente durante o trajeto. O grupo teria desembarcado na rodoviária de Manhuaçu, onde aguardava outro transporte.

Em continuidade às diligências relacionadas ao registro, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Destacamento de Pocrane entrou em contato com a Polícia Militar da cidade de Taubaté-SP.

A cidade paulista teria sido indicada como o último local onde a mulher de 27 anos foi vista, acompanhada de seus filhos.

O militar de serviço em SP informou que repassaria os dados às equipes locais, para que fosse feito rastreamento na tentativa de localizar a mãe e as crianças.

A família relatou ainda que a mulher bloqueou todos os familiares em redes sociais e excluiu suas contas digitais, tornando inviável qualquer tipo de contato. Em razão de sua condição de deficiência auditiva, do fato de estar com duas crianças pequenas e de se encontrar em local desconhecido, foi registrado o boletim de ocorrência com sinalização de desaparecimento no sistema.

A Polícia Militar solicita a colaboração da população: qualquer informação que possa ajudar a localizar a mulher e seus filhos pode ser repassada, de forma anônima, pelos canais oficiais, 190 ou 181.