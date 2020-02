Mãe morre ao tentar aprender pilotar moto com a filha

Veículo bateu em um muro. Filha também ficou ferida. Segundo a Polícia, as vítimas não usavam capacetes

RAUL SOARES – Maria Margarete Rodrigues, 46 anos, faleceu em um acidente de moto ocorrido no distrito de Bicuíba, zona rural de Raul Soares. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (17), quando a filha de Maria a ensinava a pilotar moto. O veículo bateu em um muro e Maria morreu no local. A filha ficou ferida e seu quadro era considerado grave.

Uma guarnição da PM foi até o local e encontrou o corpo de Maria caído ao chão. A vítima já estava morta. Populares disseram que a filha já tinha sido socorrida. Eles acrescentaram que, provavelmente, a filha estaria ensinando a mãe a pilotar moto, pois Maria não sabia conduzir esse tipo de veículo. Segundo a PM, foi constatado que nenhuma das envolvidas é habilitada em nenhuma categoria, e que a motocicleta estava em nome de Maria.

Não foi localizada nenhuma testemunha ocular do acidente, sendo possível apenas perceber que as vítimas chocaram a cabeça contra um muro de uma casa e que mãe e filha não usavam capacetes.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Após a liberação da perícia, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado. A filha de Maria foi transferida para o Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, e quadro clínico era considerado grave.