Mãe invade escola de São Paulo e ameaça diretora com faca

Uma mulher entrou numa escola da região da Penha, em São Paulo, ameaçando a diretora com uma faca. Furiosa, ela queria acertar as contas após ter perdido o auxílio do governo por faltas recorrentes da sua filha, estudante da unidade.

O caso de violência aconteceu no mesmo dia em que um adolescente de 13 anos atacou professores e alunos da Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona Oeste de São Paulo. Uma educadora faleceu e, ao menos, cinco adolescentes ficaram feridos.

Alterada, a mulher, de 47 anos, foi contida por seguranças da escolas, detida e conduzida para o 10º Distrito Policial da Polícia Civil. Ela foi liberada posteriormente pela queixa ter sido registrada como crime de menor potencial ofensivo.

O Conselho Tutelar foi acionado e vai investigar o caso. As aulas foram suspensas na Escola Professor Antônio Carlos da Rocha.

Em entrevistas a TV Record, a mulher confirmou que ameaçou a diretora, mas que “não iria fazer nada porque é mãe de três filhos”. Ela chegou a pedir perdão à vítima e disse que tomou uma atitude desesperada.

