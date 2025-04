Mãe e três filhos morrem em acidente na BR−060

Um Chevrolet Corsa, que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague, invadiu a pista contrária e atingiu violentamente o carro onde estava a família

Grave acidente na noite deste domingo (06), deixou uma mulher e três crianças mortas, além disso, duas pessoas ficaram gravemente feridos. Acidente aconteceu na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, a cerca de 71 km da Capital. Drielle Leite Lopes e três de seus filhos, incluindo um bebê de apenas três meses.

A família é de Sidrolândia, voltava de um domingo de lazer com familiares na cidade. Eles estavam a bordo de uma picape Volkswagen Saveiro, conduzida por Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, esposo de Drielle, que foi socorrido com vida. As vítimas fatais são Drielle e seus filhos de três meses, 10 e 11 anos.

Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu nas proximidades da Estação Guavira, em uma curva da rodovia. Um Chevrolet Corsa, que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague, invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a lateral da Saveiro. Na sequência, a picape também foi atingida por uma carreta carregada com calcário.

Com a força do impacto, o motorista do Corsa foi arremessado para fora do veículo, que em seguida pegou fogo. Ele sofreu diversas fraturas e foi levado ao hospital, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

O acidente provocou um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros na região. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate foram acionadas imediatamente para atender a ocorrência.

Fonte: Diário Digital