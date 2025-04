Mãe é presa após a filha de apenas dois meses ser encontrada desnutrida e cheia de hematomas em MG

Conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a criança precisou ser intubada por conta do estado de saúde grave

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante após a filha dela, de apenas dois meses, ser hospitalizada por conta de hematomas, queimaduras e machucados pelo corpo em Coração de Jesus, no Norte de Minas, nessa terça-feira (1º de abril). Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a criança foi levada a uma unidade de saúde do município por uma tia. Porém, por conta do grave estado de saúde, a bebê precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros, onde se encontra intubada e sob cuidados médicos.

Maus-tratos

Conforme a PMMG, a tia da criança afirmou aos militares que a mãe alegou não poder levar a filha ao hospital, pelo fato de possuir outro filho, que tem dois anos. Por essa alegação, a tia então levou a sobrinha até um centro de saúde de Coração de Jesus, onde foi avaliada e encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros.

O Boletim de Ocorrência aponta que um pediatra, que atestou o estado de saúde grave da bebê por conta de crises convulsivas, baixo peso e os hematomas espalhados pelo corpo. A criança passou por uma tomografia e foi intubada após o exame.

Prisão da mãe

Diante da gravidade do caso, policiais militares de Coração de Jesus se dirigiram até a comunidade do Sumidouro – local onde a família reside -, e prenderam a mãe da criança em flagrante. Segundo o B.O, ela negou aos PMs que a bebê teria sofrido qualquer tipo de queda ou maus-tratos mas, todavia, confirmou que sua filha estava desnutrida. Após a prisão, o filho de dois anos da mulher foi encaminhado a um abrigo de Coração de Jesus.

Conselho Tutelar já vinha acompanhando o caso

A PMMG apontou que o Conselho Tutelar do município já vinha monitorando o caso e, inclusive, já havia retirado a criança da tutela da mãe. Mas, após uma decisão judicial, a guarda da filha foi restituída à mulher.

