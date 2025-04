Mãe e filhos sofrem tentativa de assassinato e sobrevivem a 30 tiros

Crime, que aconteceu durante a madrugada em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, assustou vizinhos

Uma mulher e seus dois filhos foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (04/04), no bairro Nossa Senhoras das Graças, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pelo menos trinta tiros foram disparados contra a família.

“Eles passaram por uma casa abandonada e acessaram a residência das vítimas passando pelos fundos e derrubando um muro. Acessaram o quarto em que os irmãos estavam dormindo e efetuaram os disparos. Estamos verificando as informações, mas podemos dizer no momento que foi mais de um autor”, informou o tenente Abrantes.

A mãe, de 46 anos, e os irmãos, um homem (20) e uma mulher (22), foram surpreendidos enquanto dormiam. Vizinhos então teriam acionado a polícia ao ouvir o som de tiros por volta de 4h.

As vítimas foram levadas para atendimento médico. A mãe foi ferida com um tiro de raspão no rosto, o rapaz está fora de perigo e a jovem está inconsciente no hospital.

Uma das mulheres tem passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Ela cumpria pena, mas saiu do sistema prisional no início deste ano.

A PMMG não informou a motivação do crime. A perícia esteve no local a a Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: Estado de Minas