Mãe e filho se envolvem em acidente automobilístico na rua Princesa Isabel

CARATINGA – Na madrugada dessa terça-feira (15), um acidente automobilístico foi registrado na rua Princesa Isabel, em Caratinga.

Uma mulher de 52 anos, que conduzia o veículo, contou aos militares que teve um desentendimento familiar com seu filho, e tal fato estava ocorrendo dentro do carro. Em certo momento, ela colidiu contra um Polo que estava estacionado corretamente na via pública, e na sequência, perdeu o controle direcional de seu automóvel e chocou-se contra um portão, e uma estrutura da coluna da frente da igreja Batista Renascer. Com o impacto do acidente, o jovem de 18 anos, filho da motorista, bateu a cabeça no vidro dianteiro do veículo e sofreu algumas lesões na face, a motorista nada sofreu.

O veículo conduzido pela mulher, um Ford Ecosport, ficou imobilizado e sem condições de sair do local, sendo preciso o acionamento do guincho. A motorista não apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica ou uso de remédios. Ela ficou responsável por acionar seu seguro para os eventuais prejuízos.