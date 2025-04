Mãe e filha são presas por tráfico de drogas em Divino

DIVINO — A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (28) duas mulheres, mãe e filha, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Divino.

De acordo com informações da corporação, as duas teriam assumido um ponto de venda de entorpecentes na Rua Sebastião Pereira, já conhecido pelo comércio ilegal.

Durante a ação, foram apreendidos 16 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e cerca de R$ 2 mil em dinheiro.

As suspeitas e o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Muriaé, onde foram apresentadas ao delegado de plantão.

Fonte: Rádio Muriaé