Mãe deixa homem ter relações sexuais com a filha, de 11 anos, em troca de agrados, diz Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva, nesta terça-feira (2), contra uma mulher, de 39 anos, e um homem, de 52 anos, por estupro de vulnerável, em Ferros. A vítima é a filha da mulher, uma criança de 11 anos, que estaria vivendo uma espécie de “namoro” com o suspeito.

De acordo com a investigação, o homem mantinha relações com a criança com o consentimento da mãe, que segundo a PC, ainda “cobrava dele bebidas, comidas e outros agrados com o intuito de encobrir a situação e evitar que o pai da menina soubesse do ocorrido”.

O delegado responsável pelo caso, Diogo Luna Moureira, pediu a prisão por entender que a criança precisa estar segura de possíveis ameaças por parte dos suspeitos. Ele afirmou estar convencido da fragilidade dela em meio à situação e exigiu a “atuação enérgica do Estado, sobretudo pelo fato de a criança poder sofrer represálias por parte do autor imediato das agressões sexuais e da mãe, conivente e omissa quanto aos seus deveres normativos”, pontuou.

Ainda segundo o delegado, a mãe também praticou o crime por se omitir do papel de proteger a criança e evitar que os abusos fossem praticados. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.