Mãe de menino que morreu após ser esquecido em carro por dona de creche está desolada: ‘levou todo meu coração’

Salomão Faustino ficou preso à cadeirinha por cerca de 4 horas. Empresária tentou fugir, mas foi presa a 80 quilômetros da cidade onde o caso aconteceu.

A mãe do menino que morreu após a dona de uma creche o esquecer dentro do carro está desolada. Salomão Rodrigues Faustino tinha 2 anos e foi deixado no veículo com os vidros fechados por quatro horas pela empresária Flaviane Lima. A Polícia Civil investiga o caso.

“Você levou todo meu coração e minha alegria. Como eu viverei sem você?”, escreveu Giselle Faustino, mãe do menino, numa postagem nas redes sociais.

Salomão morreu na terça-feira (18) em Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia. A polícia informou que Flaviane buscou o menino em casa, entrou na creche e deixou a criança no banco de trás do veículo, presa à cadeirinha.

Em nota, a defesa de Flaviane disse que a empresária “está profundamente abalada, vivendo o pior momento de sua vida”. O advogado Giovanni Caldas Vieira Machado escreveu ainda que a mulher tem cursos em primeiros-socorros e que tentou salvar a criança. “Não houve qualquer intenção, qualquer descuido consciente ou negligência deliberada”, afirmou ainda a defesa.

Na postagem, Giselle lamentou ter tido tão pouco tempo com o filho, que completou 2 anos no último dia 5 de fevereiro. A mãe escreveu que tem se sentido num pesadelo e questiona como irá viver sem o filho.

“Como eu chegarei em casa agora e não presenciarei sua alegria?! (…) Eu não consigo fechar o olho sem imaginar seu sofrimento. Perdoa a mamãe, meu amor. Eu queria fazer tanto por você”, declarou ainda Giselle.

A postagem reúne vídeos e fotos do Salomão, com diferentes idades.