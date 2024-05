Mãe de garoto de Piedade de Caratinga esclarece causa da morte do filho

Guilherme Claudino Valentim Silva, 14 anos, morador do município de Piedade de Caratinga faleceu na madrugada desse último domingo(26), por conta de embolia pulmonar e diabetes. Claudete do Rosário Valentim fez questão de gravar com a reportagem para desmentir boatos de que o filho teria morrido de dengue hemorrágica, e disse que Guilherme foi muito bem atendido nas unidades de saúde por onde passou.

Assista a entrevista completa no link a seguir:

https://www.instagram.com/reel/C7eXH-OOEmK/?igsh=MWY3cW85YjdrcGg2eA==