Mãe de 3 filhos explica como ficou apenas 6 horas na fila de adoção

O processo de adoção feito pelo casal Mayara e Erik durou 1 ano. Quando eles entraram oficialmente na fila, os filhos já foram selecionados

São Paulo — No mesmo dia em que a enfermeira obstetra Mayara Coraci, de 36 anos, foi visitada por um oficial de Justiça com a intimação de que ela estava apta e havia entrado oficialmente na fila de adoção, ela recebeu a ligação de que os filhos delas já haviam sido “selecionados”. Ela e o marido, o engenheiro Erik Coraci, de 42 anos, adotaram oficialmente Miguel, Reinaldo e Brenda, de 9, 7 e 4 anos respectivamente, no dia 28 de novembro de 2024.

A enfermeira, que mora em Jundiaí, no interior de São Paulo, explicou ao Metrópoles que ela nunca evitou a gravidez e que sempre quis ser mãe por adoção. “Nosso desejo [meu e do meu marido] sempre foi que o nosso primeiro filho fosse do coração e não da barriga”, contou. Tanto o pai quanto a mãe de Mayara foram adotados também.

Considerando o momento da abertura do processo até o dia em que Mayara e Erik conheceram seus filhos, exatamente 1 ano se passou. A partir do dia 5 de fevereiro de 2023, eles realizaram um curso por alguns meses e participaram de entrevistas com a equipe técnica do Fórum.

Por volta das 11h da manhã do dia 25 de janeiro de 2024, o casal recebeu a visita de um oficial de Justiça, que trazia a intimação dizendo que eles estavam aptos e que estavam oficialmente na fila do sistema nacional de adoção. À tarde no mesmo dia, eles receberam uma ligação informando que os filhos já haviam sido encontrados.

Alguns dias depois, no dia 5 de fevereiro de 2024, Mayara e Erik foram chamados ao Fórum para saberem mais sobre as crianças. Lá, eles descobriram que, também neste dia, iam conhecer Miguel, Reinaldo e Brenda.

Como enfermeira obstetra, Mayara comparou o seu processo de adoção com um parto. Segundo ela, a “bolsa rompeu” no dia em que ela recebeu a ligação e as crianças nasceram no dia 5/2. “Eu já falava para os meus familiares que os nossos filhos estavam chegando e que aquele Natal [de 2023] seria o nosso último sem eles. E foi isso mesmo que aconteceu”, disse.

“Quando ela [oficial de justiça] me ligou, ela disse: ‘é, Mayara, você tinha razão. Eu só estava esperando o seu nome entrar no sistema para ligar. Eu já conheço os seus filhos”, contou a mãe.

Como está a vida da família após a adoção

A história da família de Mayara viralizou por causa de um vídeo publicado no Instagram na última quinta-feira (28/11). As imagens são do dia em que ela e Erik conheceram as crianças (veja abaixo). A enfermeira esperou a sentença de adoção para compartilhar o relato. “Até então, a gente tinha guarda provisória das crianças. Eu estava esperando a sentença. O oficial veio no dia 28 para dizer que já havia saído e que nem haveria audiência, que a juíza já tinha decidido que eles eram oficialmente os nossos filhos”, falou.

Segundo a jundiaiense, o processo de aproximação durou pouco tempo. Eles conheceram Miguel, Reinaldo e Brenda no dia 5 de fevereiro e, desde então, acompanharam a rotina diária das crianças. Isso durou até o dia 12 de março, quando saiu a guarda provisória do casal.

Para o casal, a adaptação da família foi instantânea. “Eles [as crianças] já nos esperavam”, afirmou a mãe. “A nossa vida parece que nunca existiu antes deles, parece que eles sempre estiveram conosco, é muito incrível”, disse Mayara.

Fonte: Metrópoles