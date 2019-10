Mãe consegue evitar estupro de filho e contribui para a prisão de suspeito de pedofilia

CARATINGA – As redes sociais têm sido um local de diversão para muitas pessoas, mas quando os usuários são crianças e adolescentes, os pais devem ficar atentos. Na tarde de ontem, uma mãe conseguiu evitar que o filho de 14 anos fosse estuprado depois de acompanhar as conversas do garoto no celular. Um suspeito foi detido pela Polícia Militar.

Segundo o tenente Lessa, por volta das 12h de ontem, a mãe do menor, que mora no bairro Esplanada, acionou a Polícia Militar informando que nesta última quarta-feira (2), ao verificar o celular do filho, viu que tinham algumas mensagens de um número sem identificação com conteúdo sexual. Imediatamente a mãe tentou saber do filho o que estava acontecendo, mas não conseguiu, e posteriormente encontrou um vídeo mandado por Nilson Souza Ferreira, 51 anos, se masturbando para o menor, exigindo que enviasse uma foto ou um vídeo de suas partes íntimas, especificamente das nádegas. “Ela recolheu o celular e acompanhou o que era repassado por mensagens, e dentro das conversas o autor marcava um encontro com o menor por volta de 12h, na rua Francisco Januário Lopes, no bairro Esplanada, em uma casa sem moradores e bem fechada”, disse o oficial.

Mãe e filho aguardaram o suspeito chegar e acionaram a polícia. De acordo com tenente Lessa, Nilson foi revistado e com ele foram encontrados preservativos e um chocolate, que ele disse ter levado para o menor. Nilson disse que trocou mensagens com menor, mas que teria sido induzido pelo próprio garoto. “É importante destacar a participação dos pais, nesse caso a mãe acompanhou a rede social do filho e descobriu a situação. A gente sabe de muitos casos que os pais nem ficam sabendo. Então pais, mesmo que seus filhos tenham liberdade nas redes sociais, que o uso seja controlado, nessa fase de 12 a 17 anos eles são muito influenciáveis, não podemos deixar nossos filhos serem expostos a esses tipos de situação”, explicou o tenente.

Nilson contou que é de Vitória (ES) e que chegou a Minas Gerais no mês de março e há um mês teria iniciado uma conversa com esse menor. Depois, confessou que realmente trocou mensagem de cunho sexual com o menor, porque os meninos da escola disseram que ele tinha esse tipo de prática.

O oficial informou que o crime praticado por Nilson é relacionado à pedofilia e está ligado à situação de instigação do menor à prática de atos libidinosos. Nilson foi levado à delegacia de Polícia Civil. Segundo a PM, ele já tem passagem por este mesmo tipo de crime no Espírito Santo.