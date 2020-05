Mãe – amor maior

Comemorar o dia das mães é a mais justa homenagem, pois não existe amor maior do que o das mães. E por nutrir esse amor, elas constroem a vida dos filhos com lutas, sacrifícios, alegrias e bênçãos.

A mãe dá vida ao filho, vivenciando o ato mais sublime de sua vida. No ventre, ela recebe e nutre o filho. E durante a gestação, sonha com sua chegada, imagina como será sua carinha, seu jeito de ser. Depois, dá à luz e sente que o filho é o seu tesouro mais valioso. Experimenta o que é o amor de mãe, sentimento que nunca havia experimentado antes. Amamenta. E nesse ato começa a estabelecer o primeiro entendimento entre eles. O leite é o veículo a estreitar o grande amor em cada olhar. Enquanto ele suga, alimenta-se e se envolve no prazer.

O filho vai crescendo entre os cuidados, os conselhos e os exemplos da mãe. A vida continua e ele continua tendo o amparo da mãe, com a segurança que o afeto materno dá e consagra.

Toda felicidade da mãe é ver o filho feliz. E, defendendo essa causa, há lágrimas, risos, contentamento, altruísmo.

Os filhos crescem, mas sempre existe entre eles e a mãe aquele vínculo infinito de amor. Amor verdadeiro como nenhum outro. Amor de mãe é o amor de Deus que ela carrega e transmite aos filhos. Ele tem o calor da eternidade. Ele tem a grandiosidade da sincera entrega sem cobrança.

Mesmo filhos já adultos têm lembranças que sustentam o carinho para sempre. As mãos das mães são as ferramentas incansáveis. Ao pegar os filhos pequenos, ao acariciá-los. Como é bom lembrar as mãos da mãe nos vestindo o uniforme da escola ou a roupa do dia a dia. Suas mãos batendo bolos, fazendo comida, respingando canela nos doces, cozinhando nosso prato preferido.

Em cada detalhe de uma vida há o tecer de ternura feito pela mãe. Até diante das artes dos filhos ou mesmo diante de algum deslize deles, é a mãe que os entende e com veemência os protege das zangas do pai.

Até Jesus, que poderia ter nascido sozinho por obra do Espírito Santo, teve mãe. Sua dimensão humana necessitava de u’a mãe. E Maria o acompanhou da manjedoura à cruz. E, no momento derradeiro, o Filho entregou-nos sua mãe como nossa mãe. Ele sabia que a maternidade espiritual ampara-nos na trajetória da existência. Ela é intercessora como toda mãe o é diante da dor e das necessidades dos filhos.

Dia das mães é o momento certo para dizer do nosso amor, carinho e de nossa eterna gratidão. Beijos, presentes, palavras escolhidas para contar o que o coração sente. Não podemos deixar passar uma data tão significativa sem colher todas as flores coloridas, jogar todos os beijos doces e dizer tudo que o amor da mãe inspira.

Que Deus abençoe todas as mães do mundo. E que proteja os filhos, principalmente neste tempo atual tão cheio de maldades.

A minha mãezinha já se foi deixando uma tristeza imensa, uma ausência impreenchível. Por tudo que ela fez nesta vida – e foram bondades sem limite – sei que ela está junto do Pai, usufruindo da felicidade eterna. É lá que ela merece estar.

Marilene Godinho