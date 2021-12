Madrugada de simulação e aprendizado

Alunos do curso de radiopatrulhamento do Tático Móvel da PM participam de atividade no centro

CARATINGA – Eram 3h30 da madrugada dessa terça-feira (7), muitos policiais militares no centro da cidade, e possíveis bandidos armados em frente a uma agência bancária. Mas nada de preocupar-se, não aconteceu nenhum roubo, era apenas uma simulação.

No último dia 22, o 62º Batalhão da Polícia Militar começou a ministrar o seu o primeiro curso de radiopatrulhamento do Tático Móvel, com objetivo de preparar o policial militar para atuar como primeiro esforço de recobrimento das unidades de execução operacional.

Na madrugada dessa terça-feira (7), aconteceu na praça Getúlio Vargas, a simulação de um assalto a caixa eletrônico de agência bancária.

De acordo com o tenente Moraes, coordenador do curso, foram 27 militares empregados diretamente na atividade, com emprego de oito viaturas, armamento adequado e todo aparato necessário para enfrentamento a esse tipo de delito. “Esse treinamento já vem acontecendo na unidade há alguns anos, então hoje implementamos o treinamento para os alunos do curso de radiopatrulhamento Tático Móvel, e isso dá uma sensação de realismo maior, tendo em vista que os militares já estão padronizados em relação a esse tipo de delito”, explicou o tenente Moraes.

O oficial disse que em todo país acontecem delitos dessa natureza de assaltos a caixas eletrônicos do banco, mas ressaltou que na região, com os trabalhos preventivos e repressivos e muitas prisões, esse crime já não acontece há alguns anos. “A importância desse treinamento de equipes especializadas é porque elas são o primeiro esforço de recobrimento. Então todas as equipes precisam estar padronizadas, alinhadas, pra que tudo saia dentro das diretrizes expedidas pela Polícia Militar”, conclui o tenente Moraes.

O curso tem a duração de três semanas, e termina na próxima sexta-feira (10).