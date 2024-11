Maconha recolhida no bairro Santa Terezinha

MANHUAÇU – A Polícia Militar apreendeu maconha nesta quinta-feira (28) no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu.

Durante operação no bairro Santa Terezinha um indivíduo ao perceber a aproximação da equipe Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA), saiu correndo e acessou a Viela São Gabriel, não sendo possível localiza-lo.

Devido a suspeição a equipe realizou a aplicação do cão de faro Aquiles, sendo localizadas um terço de uma barra e 36 buchas de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.