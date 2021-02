Maconha e crack apreendidos no bairro Aparecida

CARATINGA – No início da madrugada desta quinta-feira (25), a Polícia Militar recebeu denúncia dando conta que ocorria tráfico de drogas na rua José Belegard, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foi desencadeada uma operação policial no local, sendo que ao chegar, o autor encontrava-se sentado no degrau de uma escada com vasta quantidade de drogas, dentre elas maconha, cocaína e pedras de crack, além de grande quantidade de dinheiro. Porém ao perceber a presença policial, ele fugiu levando parte das drogas e do dinheiro.

Ainda no local a polícia conseguiu apreender R$625,00, uma pedra grande de crack, e mais 15 pedras menores da droga, uma bucha de maconha, e 55 cápsulas com cocaína.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.