Maconha e crack apreendidos durante abordagem no Limoeiro

CARATINGA – Durante abordagem ocorrida na noite desta quarta-feira (30/10), na rua Manoel Vitorino, bairro Limoeiro, a Polícia Militar apreendeu 23 buchas de maconha, seis pedras de crack e R$ 19,00. Um suspeito, 19 anos, foi detido pela PM.

Durante confecção de boletim de ocorrência referente a uma tentativa de homicídio, um jovem, que tem ligação com envolvidos, estava tentando encontrar algo em meio a vegetação. A guarnição abordou este rapaz e encontrou 19 reais. Em seguida foi feito varredura no local e os militares apreenderam as buchas de maconha e as pedras de crack.

O suspeito foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.