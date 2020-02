Maconha, cocaína e crack apreendidos no Aparecida

CARATINGA – Nesta quarta-feira (5), Vinícius da Silva Moura, 24 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil por suspeita de tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu informação dando conta de que um indivíduo moreno, trajando bermuda marrom e sem camisa, estaria traficando drogas próximo a um bar na rua José Belegard, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e que os entorpecentes estariam guardados próximo a uma casa sem morador, abaixo do nível da rua.

A guarnição deslocou para o local onde encontrou com um indivíduo com as mesmas características. Ele foi submetido à busca pessoal, sendo encontrado R$ 75,00 no bolso de sua bermuda.

Foi realizada uma varredura nas imediações da residência e os policiais localizaram, dentro de um padrão de energia elétrica, uma sacola com sete buchas de maconha, 18 cápsulas com cocaína e 17 pedras de crack.

O suspeito foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.