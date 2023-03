MAC distribui camisas autografadas do Flamengo para seis instituições

“Manto” será usado para arrecadar fundos para trabalhos sociais

CARATINGA – As camisas dos Clube de Regatas do Flamengo serão usadas para causas sociais. O assunto foi tratado na noite desta segunda-feira (27) durante reunião extraordinária do Movimento Amigos de Caratinga (MAC) realizada no Núcleo de Documentação e Estudos Históricos (NUDOC) do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). A reunião contou com a participação de seis instituições de Caratinga: Catedral de São João Batista, Santuário da Adoração Perpétua, Paróquia São Judas Tadeu, Asilo Monsenhor Rocha, Cantina Áurea e Núcleo do Câncer.

O MAC entregou a cada uma delas uma camisa do Flamengo, com vários autógrafos dos jogadores – entre eles Gabigol e Pedro – para que as instruções possam angariar fundos para os trabalhos sociais.