Colégio Expoente realiza festival de inglês com musicais e peças teatrais

CARATINGA – O primeiro festival de inglês do Colégio Expoente teve como tema “Broadway Lights”, que traduzido para o português significa Luzes da Broadway.

A coordenadora do colégio. Alessandra Fidélis disse que a ideia do festival surgiu através dos professores de inglês, e aconteceu na terça (1) e quarta-feira (2). “É um festival para a gente poder mesmo apresentar para toda a Caratinga o quanto nossos alunos estão preparados e estão aprendendo. É uma satisfação para nós estarmos aqui mostrando o que o nosso colégio, e o que os nossos professores, com tanta dedicação têm passado esse ensinamento para os nossos alunos, junto com o apoio do nosso Colégio Expoente”, disse a coordenadora.

Os alunos apresentaram musicais com peças teatrais e as famílias que foram assistir receberam um folder do inglês para o português.

A professora de inglês, Leide Matos convidou os alunos Pedro Arthur e Geovana Araújo para falar da experiência de participarem do festival. “Eu acho que a experiência foi muito boa, já que nós estamos fazendo muito progresso e eu acho que isso vai ser emocionante”, contou o aluno Pedro Arthur do 6º ano.

Geovana Araújo disse que estava nervosa por se apresentar para tantas pessoas, mas disse que tinha certeza que faria um bom trabalho como narradora, o que realmente aconteceu.