LUTO DE TRÊS DIAS EM ENTRE FOLHAS: MORRE JOSÉ GARCIA DE ANDRADE, PRIMEIRO PREFEITO ELEITO DA CIDAD

É com grande tristeza que comunicamos o falecimento de José Garcia de Andrade, às 10h desta segunda-feira, 13 de setembro, aos 88 anos de idade. Lamentamos profundamente!

Essa partida deixa órfã toda a Comunidade de Entre Folhas, que aprendeu a ver no Zé Andrade a figura do político, amigo e companheiro.

Em tempos difíceis, quando estudar era um privilégio de poucos, Zé Andrade destacou-se como aluno brilhante da Escola Dr. José Augusto, tanto que Sr. Ziquita, farmacêutico do Lugar, enxergou nele a vocação que mais tarde, ajudaria a torná-lo homem público. Zé Andrade aprendeu o ofício de farmacêutico, e desde então, colocou sua vida e o seu conhecimento a serviço dos entrefolhenses. Todos recorriam a ele, já que o médico era uma figura distante. E mesmo depois que a medicina se tornou mais acessível, as pessoas consultavam com o médico, mas só tomavam o remédio se o Zé Andrade aprovasse. Quantas mães devem ao Zé Andrade a vida de seus filhos?!

Esse envolvimento com o povo conduziu Zé Andrade para a política. Foi eleito vereador de Caratinga, quando Entre Folhas ainda era distrito. Lutou, bravamente, pelos interesses da comunidade entrefolhense. Assumia problemas sociais e pessoais de todos! Mais tarde, no processo de emancipação de Entre Folhas foi um grande guerreiro e, merecidamente, se tornou o Primeiro Prefeito Eleito da Cidade.

Foram muitas as conquistas desde então. O jeito peculiar de fazer política marcou toda uma geração de entrefolhenses: crianças, jovens e adultos se faziam presentes em seus comícios e se tornavam seus defensores apaixonados. Jamais se esquivou do povo. Recebia a todos, e mesmo sem atender a real necessidade, fazia de quem o procurava, um amigo e companheiro. Seus adversários políticos eram, no fundo, seus mais ardorosos admiradores. Zé Andrade soube compreender e executar o real sentido da política: lutar pelo bem comum.

Ajudou a construir a Cidade que sonhou! Seu legado ficará para sempre. Por muitos e muitos anos, haveremos de contar para as novas gerações a história do Zé Andrade, um homem que fez da sua vida uma forma de servir.

Registramos nossos sentimentos de pesar e nos solidarizamos aos familiares e amigos.

O Prefeito Ailtinho decretou luto de três dias na Cidade. Zé Andrade será sepultado amanhã, em Entre Folhas. A família ainda divulgou o horário do sepultamento.

Assessoria de comunicação da prefeitura de Entre Folhas