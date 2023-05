Lutadora de Pingo-d’água nocauteia rival americana no primeiro round

Natália Silva amplia vantagem no UFC

CARATINGA- A lutadora Natália Silva, de Pingo-d’água deu sorte para o Brasil no UFC Vegas 73 de sábado (20).

Em sua terceira luta na organização, Natália Silva nocauteou a rival americana Victoria Leonardo ainda no primeiro round. Com o resultado, a atleta peso mosca (57 kg) vai ampliando sua vantagem na principal liga de MMA do mundo.

Durante entrevista após a luta, Natália expressou a satisfação com o resultado. “Estou tão feliz. Quando você tem um sonho e acredita no poder da mão de Jesus, você consegue fazer de tudo. Tudo. Nada é impossível quando se crê em Jesus. Então, tenho muito respeito pela Victoria, eu sei sobre a sua vida, ela passou por momentos muito difíceis na vida e tenho muito respeito por ela. E eu desejo tudo de melhor para ela”.

Orgulhosa da performance, a mineira ainda brincou e pediu o bônus de 50 mil dólares para o presidente do UFC, Dana White. “A primeira coisa é, Dana, me dê meu bônus! (risos). Agora, eu estou continuando meu trabalho, então, estou muito feliz com meu trabalho e quero treinar para o próximo combate”.

Natália fez questão de destacar que tem uma forte base do taekwondo, que aprendeu em um projeto social na cidade de Pingo d’água. Os chutes rápidos e certeiros da lutadora foram citados pela imprensa.

(Foto: Reprodução site UFC)