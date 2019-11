Lutador caratinguense é tricampeão da Copa do Brasil de Taekwondo

DA REDAÇÃO- Marcos Toledo conquistou na última sexta-feira (22), o tricampeonato da Copa do Brasil de Taekwondo. O evento aconteceu em Natal no Rio Grande do Norte entre os dias 20 a 24 de novembro sendo realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo e reuniu cerca de 650 atletas. Marcos, que havia conquistado o título em 2016 e 2018, novamente superou todos os adversários da categoria juvenil até 68 kg. Com o título, o atleta fica em 1º lugar no ranking nacional nesta categoria.

Após um ano de importantes conquistas, como o título mineiro, a prata no Brasileiro Escolar em Brasília e a conquista da primeira medalha internacional de sua carreira, com o bronze no Chile Open, Marcos finaliza o ano de competições com uma extraordinária conquista.

Segundo o técnico Mário Toledo, “a conquista coroa um ano de muito trabalho e dedicação do Marcos. Tendo que se dedicar a último ano no ensino médio, ele teve que aliar os estudos com a sua paixão que é o Taekwondo, e os frutos foram colhidos. Sem dúvida é um título de grande importância, pois mantem o atleta entre os melhores do país”. Mário ainda contribuiu na preparação técnica de outros dois atletas da região – Tayrone Vera Barbosa, de Manhuaçu, que foi ouro na categoria Cadete até 45 kg e de Eduardo Hideki de Governador Valadares que foi ouro na categoria cadete até 37 kg.

Marcos Toledo e seu técnico são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições nacionais e internacionais.