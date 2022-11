Lula se torna o presidente mais velho da história do Brasil

DA REDAÇÃO – Eleito neste domingo (30) para o cargo de presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o mais velho a ocupar a cadeira do Executivo federal quando tomar posse em 1º de janeiro. Lula terá 77 anos, superando os 75 de Michel Temer (MDB), que assumiu o comando do País após o impeachment de Dilma Rousseff (PT) aos 75 anos em agosto de 2016.

Entre os cinco mais velhos aparecem dois ditadores: Costa e Silva, que assumiu o governo em 1967 aos 67 anos e cinco meses, e Ernesto Geisel, que comandou o País aos 66 a partir de março de 1974. Com pouco mais de dois meses de governo entre 1955 e 1956, Nereu Ramos presidiu o Brasil aos 67 anos e dois meses.

Na contramão, entre os mais novos estão Fernando Collor (40), Nilo Peçanha (41), João Goulart (43), Jânio Quadros (44) e Venceslau Brás (46).

Após vencer o pleito, Lula comentou o fato de ser o presidente mais velho do Brasil. “Não é quantidade de anos que uma pessoa tem que a envelhece. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. Por isso, eu me determinei: o Brasil é a minha causa. O povo é minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida”, afirmou.

Lula vai governar o Brasil pela terceira vez. Ele também venceu o pleito em 2002 e 2006.

Com informações: O Tempo