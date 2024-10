Lula sanciona lei que aumenta pena de prisão para feminicídio para 40 anos; confira outras mudanças

Ele assinou a lei sem vetos ao que foi aprovado no Congresso Nacional, e as mudanças entraram em vigor nesta quinta-feira (10) depois de serem publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O texto torna o feminicídio um crime autônomo. Na prática, isso significa que o feminicídio é um artigo específico no Código Penal. Sendo que, até a sanção da nova lei, ele era um subtipo do crime de homicídio.

Com a mudança, também há alteração na punição. As penas de prisão previstas para o feminicídio eram de 12 a 30 anos. Elas aumentaram para 20 a 40 anos de prisão.