Lula foi o mais votado em nove municípios da região, Bolsonaro em cinco

Se comparado a 2018, PT avançou em Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre

CARATINGA- O DIÁRIO analisa os dados de votação em Caratinga e municípios da região, em 2018 e no pleito deste domingo, 2 de outubro.

Se comparado com 2018, o PT conseguiu avançar em 2022, sendo o mais votado para o cargo de presidente da República em mais quatro municípios. Lula conseguiu ter um desempenho melhor que Fernando Haddad, candidato à época: Bolsonaro havia vencido em 10 municípios e o Partido dos Trabalhadores em apenas quatro.

Candidato pelo PL em 2018, Bolsonaro foi o mais votado em Caratinga, Entre Folhas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Já o PT teve melhor desempenho em Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Imbé de Minas e Pingo-d’Água.

No primeiro turno de 2022, Bolsonaro manteve o favoritismo em Caratinga, Inhapim, Piedade de Caratinga, São Domingos das Dores e Ubaporanga, mas perdeu espaço para Lula em Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre. Em Santa Rita, foi registrado quase um empate: Lula obteve 2.045 votos (47,13%) e Bolsonaro 2.040 (47,02%).

Assim como em 2018, o PT repetiu a preferência dos eleitores, dessa vez com Lula, nas cidades de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Imbé de Minas e Pingo d’ Água. Em Bom Jesus do Galho e Imbé de Minas, os prefeitos Aníbal Borges e João Batista da Cruz, o “Batista do Sindicato” são petistas.