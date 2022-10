Lúcio Henrique conquista troféu em ultramaratona

DA REDAÇÃO- Mais uma vez o atleta Lúcio Henrique representou Caratinga em uma grande competição. Dessa vez, ele participou da Ultra Imperial, uma corrida de 104 quilômetros de muita superação

O evento foi realizado na histórica Rota Imperial, tendo como ponto de largada a cidade de Venda Nova do Imigrante e chegada na cidade de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo.

O caratinguense se inscreveu na categoria “Solo Survivor”, caracterizada por não ter nenhum apoio, podendo contar somente com o próprio atleta e a organização. Ao contrário de outras categorias em que o atleta poderia contar com equipe de apoio, ele precisou levar todo equipamento obrigatório e ser provedor de sua alimentação, hidratação e alimentação durante o percurso.

Apesar de todas as dificuldades impostas pelo percurso, Lúcio Henrique foi o 6° colocado na competição, concluindo o percurso com o tempo de 12 horas e 7 minutos de prova. “É um orgulho muito grande ser o primeiro atleta de Caratinga a participar e concluir uma prova dessa distância acima de 100 km e trazer para Caratinga esse troféu”, destaca Lúcio.

O atleta faz questão de agradecer aos patrocinadores Frical, Academia Recanto Fitness, Delpaty Distribuidora, Delpaty Itaipava, Delpaty Nogueira e ao apoio da Serralheria Genilton.

HISTÓRIA

A Rota Imperial, conhecida também como São Pedro de Alcântara, surgiu após a descoberta de ouro no interior do Brasil na primeira metade do século XVII.

Desbravadores percorriam essas terras para conseguir chegar à região das minas gerais e, para proteger esses locais contra os invasores, a Coroa Portuguesa proibiu a construção de estradas na Capitania do Espírito Santo.

Após a chegada da Família Real no Brasil, em 1808, foi permitida a construção de uma estrada que ligasse Vitória a Ouro Preto, em 1814. A Rota Imperial foi concluída em 1816, consolidando a ocupação do território nos locais por onde passava.

Atualmente, a Rota Imperial proporciona, além do contato com a história, 575 km de belas paisagens entre vales e montanhas e a cultura marcante dos imigrantes que colonizaram as terras. São 31 municípios, sendo 17 em Minas Gerais e 14 no Espírito Santo. Os municípios capixabas são: Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Muniz Freire, Viana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Vitória.