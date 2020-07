Louvor & Adoração em live solidária

Vista para cartão postal de Caratinga será palco de live gospel beneficente que terá duração aproximada de quatro horas de música ao vivo

CARATINGA – Na noite do próximo sábado (18) a Assembleia de Deus Caratinga em parceria com algumas instituições, sem público presente, irá promover uma grande live beneficente, nomeado de “Louvor & Adoração | Live Solidária”. O evento será transmitido pelo canal da igreja no YouTube ADEC TV Oficial, a partir das 16h. (LINK DA LIVE: https://youtu.be/zsRoDg3A7uA)

“Com uma excelente estrutura equipada de som, iluminação, painel de led e afins em uma área externa com uma vista privilegiada para o cartão postal de nossa cidade, a live “Louvor & Adoração | Live Solidária” é um movimento social cristão que une a fé com entretenimento em prol de três instituições filantrópicas de Caratinga, afetadas pela crise econômica provocada pelo novo coronavírus, tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal”, informa a organização.

O evento que terá aproximadamente quatro horas de duração, contará com a participação de diversos artistas da música gospel, como Alugiana, Wellington & Wanderson, Mateus Fabrício, Ana Ribas, Dâmaris Moreira e Ministério Elo, além da participação dos pastores Jander Magalhães, Helena Raquel, Gilberto Luiz, Elizeu Coelho, entre outros. Lembrando que durante essas apresentações o público poderá fazer as doações durante a realização das apresentações.