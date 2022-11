Lorena Soares tem Marília Mendonça como inspiração e adquiriu dois vestidos da cantora

CARATINGA– A cantora Lorena Soares é fã de Marília Mendonça. A sertaneja sempre foi sua inspiração e inclusive Lorena adquiriu dois vestidos que foram de Marília.

Lorena se recorda que conheceu o trabalho de Marília Mendonça no ano de 2016. Logo ela se identificou e a admiração foi crescendo. “Foi na época do lançamento mesmo que teve a explosão dessa carreira estrondosa dela. Foi quando conheci o trabalho e tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Foi crescendo um amor, pelo trabalho, pela pessoa que ela era, além de ser uma profissional excelente, uma cantora maravilhosa, também era uma mulher que veio para quebrar padrões e sou muito grata a ela justamente por isso”.

Ela considera que depois de Marília Mendonça a música sertaneja e as portas se abriram de outra forma. “Ela foi reconhecida como um talento, não como um corpo. Nós que estamos acima do peso temos muito preconceito, realmente temos uma certa dificuldade quando cantamos, o esforço físico, mas, quando temos talento, isso não importa, importa o que temos ali para apresentar para o público. Depois que Marília veio, consegui ter essa percepção de diferença do antes Marília e depois Marília”.

A influência de Marília no trabalho de Lorena Soares se demonstrou não somente pelas músicas, mas, também pelas roupas. Um dos vestidos adquiridos por Lorena Soares foi usado por Marília em sua primeira participação no Festeja Brasil. A outra peça Lorena nunca usou. “São partes do meu repertório desde sempre; não tem evento nenhum que deixo de cantar uma música dela e também na questão dos padrões. Sempre cantei, sempre tive muita dificuldade de encontrar roupas para fazer shows aqui na cidade e não região. E quando comecei a seguir no Instagram, vi que ela tinha essa liberdade com os looks, vestia cada coisa maravilhosa, comecei a seguir as modistas que faziam roupas para ela e consegui inclusive comprar dois vestidos dela em um bazar que foi feito por uma modista, que é amiga da mãe dela. Foi ela que me fez chegar até esses vestidos, uma pessoa muito bacana que se chama Livia Barcelos e eu comecei a admirá-la pelas peças que ela produzia, tanto para ela, quanto para outras pessoas. Graças a Deus, tive a oportunidade de ter esses dois vestidos comigo”.

Para Lorena, independentemente do tempo que passar, a Marília veio para fazer a diferença na vida das pessoas. “É uma pessoa que nunca, jamais, passe o tempo que passar, será esquecida. As músicas dela são muito atuais, daqui 20 anos vai se ouvir falar de Marília Mendonça ainda. Nunca será esquecida pelo trabalho e pela pessoa”.

Sobre a recordação do dia do acidente, Lorena estava no trabalho, quando recebeu uma ligação do esposo falando sobre a queda de uma aeronave na cachoeira. “Um amigo dele que trabalha com ele comentou que viu um avião do jeito que estava na foto, que a Marília estava indo, no vídeo que ela mostrou antes de sair do aeroporto. Quando chegou para mim, quando vi a foto do avião, pensei assim, não estragou nada, não aconteceu nada. Na minha cabeça. Mas, quando veio de fato a confirmação das mortes, primeira coisa que senti foi negação, não queria acreditar, tanto é que na sexta-feira mesmo eu estava muito tranquila, não conseguia acreditar que fosse realidade. Mas, no sábado, que veio a questão do funeral, foi aquele desespero mesmo, de saber que ela não iria estar mais presente”.

Movida pelo sentimento de valorizar a figura de Marília e as suas músicas, Lorena participou de uma homenagem realizada no sétimo dia de falecimento da cantora. E participará novamente de outro show, com a mensagem de que sua obra deve ser sempre lembrada. “Infelizmente aconteceu esse trágico acidente em nossa cidade e nós, como músicos, quisemos prestar essa homenagem, acho que ela é digna de todas as homenagens. E tem mais homenagem nesse dia 5, completando um ano de falecimento dela e a prefeitura com alguns músicos se juntaram para fazer também um tributo a ela. Marília Mendonça em todos os cantos sempre”.