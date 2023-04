Longa-metragem será produzido em Caratinga em 2024

“Tudo que é Sólido” promete trazer oportunidades para os talentos locais brilharem nas telonas

CARATINGA- Caratinga e região serão palcos de um longa-metragem que será produzido em 2024. Intitulado “Tudo que é Sólido”, o filme já está em processo de pré-produção e promete trazer oportunidades para os talentos locais brilharem nas telonas.

O filme será dirigido por Márcio Heleno Soares, diretor, produtor e roteirista de diversos curtas e longas produzidos na região. O roteiro é assinado por ele e pelo escritor e roteirista André Regal. João Paulo de Souza, o JP, assina a produção do filme. Além disso, o filme buscará estabelecer parcerias com escolas locais, com o objetivo de selecionar dois jovens para integrarem o elenco, proporcionando oportunidade única para os estudantes da região mostrarem seu talento nas telas de cinema.

Além dos talentos locais, parte do elenco do filme será composta por atores de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O projeto também busca estabelecer parcerias com cidades vizinhas, como Governador Valadares e Ipatinga, para promover o networking e conhecer a mão de obra local, enriquecendo ainda mais a produção do filme.

“Tudo Que é Sólido é uma tragédia moderna. O filme trata, acima de tudo, do choque entre duas famílias das classes alta e baixa de Caratinga e escancara o desastre como algo que nasce do improvável. Nossa expectativa quanto à produção do filme não poderia ser maior. Contaremos com artistas experientes vindos do cinema nacional e incríveis talentos locais. Mal podemos esperar o início das gravações.”, afirmou André Regal, um dos roteiristas do filme.

Os produtores ressaltam que serão realizados testes de elenco para outros papéis importantes na história, buscando selecionar os melhores talentos para compor o elenco diversificado e representativo do filme. Além dos atores, uma equipe técnica capacitada será contratada, trazendo profissionais de outras cidades para contribuir com a produção do filme.

A expectativa é que a produção de “Tudo que é Sólido” movimente a economia criativa local, com a contratação de serviços e profissionais da região, além de incentivar o desenvolvimento do setor cultural e cinematográfico na cidade de Caratinga e arredores, conforme disse João Paulo de Souza, produtor do filme.

“A produção de um longa-metragem é um processo que envolve, além de várias etapas de planejamento e execução, o desenvolvimento de um ambiente leve, e da prática de uma boa diplomacia e ética entre os departamentos envolvidos no filme. A produção cinematográfica é o elo entre a ideia do filme no papel e seu nascimento como obra, acompanhamos desde os primeiros esboços de roteiro até os contratos com equipe, elenco, locações, poder público e distribuidoras de filmes”, disse.

Tudo Que É Sólido demanda uma produção de alto nível como enfatiza João Paulo. “Entendemos que Caratinga está pronta para receber grandes produções cinematográficas, assim como os municípios vizinhos como Ipatinga e Governador Valadares. A expectativa é muito grande e confiamos no potencial da nossa região, para cravar de vez nosso nome no cenário cinematográfico nacional”.

Com a pré-produção em andamento e as expectativas elevadas, a produção de “Tudo que é Sólido” promete ser um marco na produção local.