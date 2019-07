Loja Maçônica Caratinga Livre dá exemplo de solidariedade

Maçons adquiriram as cadeiras de rodas e de banho para Wesley. Com o gesto solidário, valor arrecadado no Sambanejo Beneficente será destinado a outras despesas necessárias ao tratamento do garoto

CARATINGA- Ao abrir a porta de sua casa, Thawane Keulle não pôde conter a emoção. Um grupo de solidários se aproximava com as tão sonhadas cadeiras de rodas e de banho para o garoto Wesley Augusto, de apenas 10 anos de idade. A expectativa era adquirir estas cadeiras após a realização do evento Sambanejo Beneficente, que acontecerá neste sábado (20), em que todo o valor da portaria seria investido nesta finalidade.

Mas, a situação da família emocionou a Loja Maçônica Caratinga Livre, que decidiu mudar os rumos desta história. O gesto possibilitou que Wesley receba uma ajuda ainda maior, pois as cadeiras de rodas e de banho já foram compradas e entregues pela maçonaria. Agora, o show solidário terá outro objetivo: arrecadar dinheiro para custear futuras despesas necessárias aos cuidados diários com o garoto.

Etiene Pinheiro Mafra, moradora de Santa Bárbara do Leste, teve um papel importante nesta campanha. Ela foi informada por uma amiga, de notícias da imprensa local sobre o drama vivenciado por Thawane e o filho. “Tive uns contatos, principalmente com meu amigo Walter, que também faz parte da maçonaria, que tem ajudado muitas pessoas também assim como outras religiões. Aqui não estamos pregando religião, mas o ide de Cristo, que nós temos que ajudar, o novo mandamento que Cristo nos deixou de amar ao próximo como a ti mesmo. E que não importa qual religião você faz parte, saia das suas quatro paredes e ajude a quem precisa. Estou muito feliz, não vou citar nomes das pessoas que nos ajudaram, se não iria pecar em faltar nomes, mas quero agradecer. E à gratidão ao nosso Deus que esteve presente em tudo”.

Walter Rodrigues, membro da Loja Maçônica Caratinga Livre, prontamente ouviu ao apelo de Etiene e apresentou aos maçons a demanda do garoto. “Tenho umas cadeiras de rodas e de banho, que emprestamos para as pessoas carentes quando precisam, vieram duas para criança. Sugeri em utilizar uma delas, mas me informaram que tinha que ser uma feita sob medida para ele. Fomos lá dentro ver a criança e o menino mexeu muito com a minha estrutura, começamos a fazer o trabalho com os irmãos da loja que nos apoiaram muito nesse trabalho e compramos. Foi pago à vista, o valor era pouco mais de R$ 6.000, conseguiram baixar para R$ 4.170.000. Foi um trabalho que crescemos muito com isso, viemos no mundo para ajudar mesmo e só assim conseguimos atingir nosso objetivo”.

Foram 60 dias de campanha, desde as primeiras movimentações para custear as cadeiras, até a entrega. Daniela Gomes Loures, presidente da Fraternidade Feminina, ressalta a satisfação em realizar a entrega para a família. “Nosso trabalho filantrópico é um trabalho de formiguinha, corremos atrás, juntamos, mobilizamos as pessoas, para ajudar a comunidade em geral. Ficamos muito felizes de conseguir em tempo recorde essa campanha toda. Agradeço ao todos os envolvidos que não mediram esforços para conseguir atender essa família, a criança ficou muito feliz, brincamos com ele ali dentro agora, foi muito emocionante”.

O venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre, Cláudio Polidório, explica que a maçonaria conta com um setor de hospitalaria e beneficência. O caso de Wesley chamou atenção e emocionou. “Nossa gestão é coordenada pelo Walter Rodrigues e quando ele trouxe essa demanda para nós, todos abraçaram a causa porque realmente é de cortar o coração quando a gente vê a situação do garoto. Quando fizemos a entrega hoje, a sensação é do dever cumprido e agradecer a Deus de nos dar mais essa oportunidade de estar ajudando. E que Deus abençoe a todos, sem citar nomes. Em todos os locais que o Walter foi as portas se abriram, para conseguirmos realizar o sonho desta criança e desta mãe, de tornar os dias dele um pouco melhor”.

O papel social da maçonaria tem sido atuante, como frisa Polidório. “As demandas não param, é muita gente precisando de ajuda de todo tipo que se pode pensar. Por exemplo, semana passada o Walter fez uma distribuição de cobertores à noite e foi muita gente que ele encontrou dormindo pelas calçadas de Caratinga. Esse é o tipo de trabalho que fazemos, com o pouco que temos, ajudando a todos que precisam”.

Com o gesto solidário, o evento Sambanejo segue confirmado para as 22, no Império Hall. Manoel Bruto, idealizador da campanha, explica de que modo será realizada a doação. “O evento vai continuar, agora não mais para pagar as cadeiras, porque graças a Deus foram pagas em tempo recorde. Agora, toda a renda do evento Sambanejo será para deixar um crédito na farmácia para compra de suplementos, fraldas, lenço umedecido e medicamentos para o Wesley, que precisa diariamente”.

EMOÇÃO

Ao ser questionada sobre a importância da campanha para aquisição das cadeiras, Thawane Keulle, resume em uma frase simples, mas cheia de sentimento: “Significa tudo”.

Thawane afirma a qualidade de vida de Wesley terá melhoria significativa. “Estou muito emocionada, fiquei muito feliz, agora ele vai poder tomar um solzinho, tomar banho direito, porque ele tomava banho numa banheira. Ele não entende muito, mas eu entendo e estou muito grata a Deus e a todos. Eu pegava ele mais para dar banho e depois colocava na cama e ficava só no quarto, porque ele é muito pesado, então não tinha como ficar com ele no colo, ficava muito desajeitado até pra ele.

O sonho foi realizado. Com gratidão, ela se emociona mais uma vez e deixa o exemplo de que a esperança é o impulso para que nunca se deixe de acreditar. “Chorei porque é muita alegria, nunca imaginei dele ter aquela cadeira de banho. No dia que ele veio para cá eu procurei na internet qual seria uma cadeira melhor para ele, muitas pessoas falaram que não tinha como por ser cara. E eu falei que com Deus na frente eu ia conseguir uma igual (lágrimas). E com Deus na frente elas já estão aqui em casa. Não imaginava que seria tão rápida”, finaliza.