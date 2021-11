Loja do centro é arrombada e tem produtos furtados

CARATINGA – Uma loja de produtos para beleza, que fica na avenida Olegário Maciel, teve a sua vitrine quebrada por uma pedra e alguns objetos furtados. A ocorrência foi registrada na madrugada dessa quinta-feira (4).

Segundo a sargento Josilaine, por volta das 3h, militares foram averiguar os sistemas de monitoramento e visualizaram um indivíduo que arremessou a pedra na vitrine. “O indivíduo, através do sistema de câmeras da loja foi identificado, ele já é conhecido do meio policial, é um menor do sexo masculino e os militares estão em rastreamento para realizar a sua apreensão”, explicou a sargento.

ALERTA AOS COMERCIANTES

A sargento Josilaine aproveitou para deixar alguns alertas para os comerciantes e para a população, já que no final de ano o fluxo de pessoas aumenta no centro da cidade, e consequentemente de quem comente furtos e roubos. “O comerciante precisa ter o sistema de filmagens que é indispensável, com imagens em boa resolução para ajudar na identificação dos autores, uma barreira física eficiente, como porta de aço, deixar os materiais de valor maior nos fundos das lojas. Os transeuntes devem ter muito cuidado com aparelho celular, pois geralmente andam desatentos, ouvindo áudios, e acabam sendo alvos de indivíduos que querem praticar o furto. As mulheres devem estar com bolsa à frente do corpo, quem for à compras evitar andar com alta quantia em dinheiro, trabalhar preferencialmente com cartões e ter atenção, porque a pessoa que está sendo visada, se estiver distraída não terá percepção que alguém a está vigiando, tentando cometer um possível furto”, disse a militar.

Ainda segundo a policial, a PM está trabalhando com bastante eficácia para achar os autores de furtos e roubos em Caratinga, graças ao sistema de monitoramento de diversas lojas.

E caso comerciantes ou clientes vejam alguma pessoa em atitude suspeita, a sargento Josilaine pede que liguem para 190 da Polícia Militar, que fará a devida abordagem para garantir a segurança.