Loja arrombada em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma loja, situada na Avenida Geraldo Magela, no centro de Santa Bárbara do Leste, foi arrombada na madrugada do último sábado (19). O crime aconteceu por volta das 5h30 e foi registrado por câmeras de segurança.

O furto foi cometido por dois homens que usavam capacetes, blusas com capuz, calças tactel e carregavam mochilas. Um deles usou algum tipo de instrumento para arrombar a porta enquanto o outro comparsa dava cobertura à ação criminosa.

Em seguida, eles entraram, reviraram a loja e furtaram diversas mercadorias. A sócia-proprietária da loja disse que foram levados calças, shorts, cintos femininos, bermudas e camisas masculinas, perfumes, bijuterias e folheados, além de um notebook e uma quantia de R$ 391,40 em dinheiro que estava no caixa.

Uma pessoa chegou a ver o momento em que a dupla tentava arrombar a porta.

Durante a fuga, os indivíduos acabaram deixando algumas roupas espalhadas pela rua. Garis encontraram as peças, recolheram e pediram para entregar na loja.

A Polícia Militar identificou suspeitos, mas ele não tinham sido detidos até o final dessa edição. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ligar para o telefone 190. O denunciante tem sigilo absoluto.