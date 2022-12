Localizado corpo do jovem que afogou no rio Manhuaçu

MANHUAÇU – Na manhã desta quinta-feira (15), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do jovem Kleoson dos Santos Paixão, 20 anos, que se afogou nas águas do rio Manhuaçu, no último domingo (11).

Segundo informações de testemunhas, três jovens estavam nadando e, por fadiga, a vítima submergiu em águas de aproximadamente quatro metros de profundidade e não foi mais visto.