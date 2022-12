Lobo-Guará é flagrado passeando em prédio de luxo em Brasília

Câmeras de segurança registraram a inusitada visita de um lobo-guará em prédio residencial de alto padrão no Distrito Federal, na noite dessa terça-feira (20/12).

O lobo-guará visitou as quadras 311 e 111 do Noroeste. Ao passar pelo pilotis do bloco G do condomínio Bylotus da SNH 311, o animal silvestre foi flagrado pelas câmeras de segurança. O visitante estava tão desinibido que chegou a passar ao lado da portaria.

“Foi um fato único. O porteiro viu as imagens logo após a passagem. Ficou meio assustado e colocou no grupo dos moradores”, contou o síndico de condomínio, Igor Lobo.

“Fiquei meio temeroso. Porque eram 22h30. Muitas pessoas andam nesse horário com os pets. Imagine se ele se depara com um morador. Foi inusitado”, comentou.

