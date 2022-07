Lixo descartado às margens do ponto de captação de água potável preocupa município

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, através do Departamento de Limpeza Urbana, realizou a retirada de, aproximadamente, três caminhões cheios de entulhos das margens do Córrego do Lage, próximo à captação de água potável que atende Caratinga.

O município aproveita a oportunidade para pedir a colaboração de toda a população. É preciso ser consciente, e realizar o descarte correto do lixo produzido. “Fizemos uma limpeza bem significativa, colocamos placas de alerta e incentivamos a todos os moradores da região, que qualquer movimentação de pessoas jogando entulhos nesse local, as pessoas façam a denúncia, que vamos acionar a Polícia Ambiental e o Departamento de Fiscalização para punir essas pessoas de forma muito rigorosa, uma vez que não justifica, sob nenhum aspecto, a poluição da água que é consumida pela população de Caratinga”, frisa o secretário de Meio Ambiente José Carlos Souza.

Restos de materiais de construção e móveis devem ser descartados através de empresas que realizam coleta de entulhos.

Aquelas pessoas que virem qualquer descarte irregular podem realizar a denúncia através do telefone (33) 3329-8051.