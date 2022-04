Livro registra a vida do empresário Geraldo Ratão

Obra é de autoria do cartunista e artista gráfico Camilo Lucas

CARATINGA– A vida de Geraldo Ratão acaba de ser registrada em livro. O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, que revolucionou o mercado imobiliário de Caratinga e região, lança, no dia do seu aniversário, uma autobiografia onde conta não só sobre sua vida profissional, mas também sua experiência na área da política, suas histórias pessoais, não só de vitórias mas também de muita superação, e fala sobre sua predileção por viver cercado de amigos e do valor que dá para a família. Intitulado “Geraldo Ratão – Uma vida construída entre Família, Amigos e Negócios”, o livro estará disponível a partir do dia 21 de abril, aniversário de Geraldo, e pode ser adquirido através da AMAC – Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga, instituição à qual será destinado o valor apurado com as vendas.

Geraldo se mostra muito satisfeito com o resultado deste projeto, que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos. Com uma atuação que é referência, não só no mercado imobiliário regional, mas também em vários pontos do país, ele conta sua trajetória desde criança, no bairro Santa Cruz – onde ajudava sua mãe, na venda de suas roupas, e seu pai, na venda de quadros de santos – até se tornar um realizador que aglutina, em torno de si, investidores que viabilizam empreendimentos de alto nível, gerando desenvolvimento e riqueza nas suas localidades.

Esta história serve como inspiração para novos empreendedores, para que possam acreditar em seus potenciais e aprender um pouco sobre como viabilizar, com resiliência, persistência e muito trabalho, projetos que visam o crescimento de todos os envolvidos e, também, das comunidades ao redor. O lado humano é muito focado no livro, uma vez que Geraldo Rodrigues de Carvalho tem uma vida recheada de “causos” saborosos, pois vive cercado de amigos e tem um senso de humor diferenciado. Isto faz com que suas histórias sejam um prato saboroso para quem gosta de uma boa leitura, com histórias que poderiam dar bons e divertidos filmes!

Outro ponto que fica ressaltado no livro, é o valor da família e dos amigos para a vida de um homem bem-sucedido. Com esta base, fica mais fácil ter tranquilidade, paz de espírito e segurança na busca pela realização de ideais. “Sou um homem de família”, afirma Geraldo, ao narrar como ajudava seus pais quando criança e, depois, se tornou o arrimo de seus irmãos. Conta também sobre seu casamento de décadas com Eloísa e do amor pela filha Alexandra. E sobre os amigos, conta que “ao longo da minha vida, eu sempre fiz isso: juntei sócios, parceiros de negócios, criei amizades… Amizades importantes: tive várias pessoas que fizeram diferença na minha história.”

Para concretizar este projeto, Geraldo Ratão convocou o cartunista e artista gráfico Camilo Lucas, que colheu depoimentos, pesquisou arquivos pessoais, centenas de recortes de jornais, álbuns de fotografias, documentos e, com base em horas de entrevistas com o biografado, produziu o resultado final, apresentado em uma diagramação ágil e leve, gerando um livro rico em imagens e capítulos temáticos, para levar o leitor a uma saborosa viagem pela história contada em suas páginas.

Este resultado poderá ser conferido a partir do dia 21 de abril. Para adquirir, basta entrar em contato com a AMAC, pelo telefone (33) 3329-8085.