Apae promove campanha para arrecadar doações para a instituição

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga promoverá com parceiros uma live solidária, que acontecerá amanhã, a partir das 17h, pelo canal do youtube Caratinga Super. O objetivo é arrecadar donativos ou doações financeiras para a instituição, neste momento de pandemia. A atração será a Banda 7 Hits, o previsto são três horas de apresentação.

A transmissão acontecerá em um local aberto e toda uma estrutura será montada, de forma a garantir a segurança dos participantes. A logística distribuirá separadamente, por setores, os profissionais do teleapae, da técnica, e captação de áudio e imagem. No palco, somente cinco profissionais da banda, com distanciamento exigido e utilizando máscaras. Também ocorrerá a higienização dos equipamentos e microfones.

As doações poderão ser realizadas por meio de um QR CODE que aparecerá na tela ou três números de WhatsApp do teleatendimento.

O presidente Luís Henrique Bitencourt, destaca que neste momento é fundamental manter as doações para a Apae, pois com a suspensão das aulas devido à necessidade de isolamento social, os alunos estão passando mais tempo em casa. “Este é um momento de unirmos forças com a sociedade civil, com todos os envolvidos na causa apaeana, porque nós vemos aqui necessidades urgentes que temos que resolver com familiares de nossos assistidos”.

Luís ressalta que com a ideia da live solidária, pretende-se alavancar a entrega de itens de necessidade básica aos assistidos. “Ficamos honrados e agradecidos por sensibilizarem com essa situação, nos procurando para que fizéssemos essa live, levar esse momento de alegria juntamente também com essa ajuda humanitária para as pessoas que estão precisando dela agora. Então, essa confiança que a Apae passa, graças a Deus, honramos isso com pessoas que contribuem conosco”.

O presidente deixa o convite para que o público prestigie a transmissão. “Vai ser um sucesso com certeza e já agradecer também antecipadamente a todos que assistirem a live, que contribuírem conosco, para que possamos fazer esse bem que eles tanto estão necessitando nesse momento”.

O músico Camilo Saleme, da Banda 7 Hits, reforça a importância dos telespectadores participarem da live e contribuírem com esta causa. “A banda 7 hits trabalha muito no mercado de casamentos e formaturas com um repertório muito variado, tocamos de tudo um pouco, sertanejo, rock, samba, pagode, pop. O objetivo nosso sempre é um show muito pra cima, energia muito boa, isso que vamos trazer para essa live”.