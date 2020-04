Live: Semana de craques

Dando sequência as nossas lives ao longo dos dias de isolamento social, a galera tem curtido cada vez mais nossas entrevistas através do Instagram: rogeriosilva89fm. Craques de diversas modalidades, de destaques nacionais e regionais já deram o ar da graça em nossas resenhas. Esta semana o destaque ficou por conta de dois craques que brilharam em épocas diferentes, porém ambos com talentos inquestionáveis. A terça-feira (21) foi de papo com centroavante Somália. Nascido em Nova Venécia (ES), o atacante veio criança ainda para Minas Gerais onde se destacou nas categorias do projeto do USIPA. Depois ganhou projeção no América MG. Somália Jogou em 31 times do Brasil e do mundo. Fez muitos gols por onde passou. Porém, se destacou no São Caetano onde é um dos maiores ídolos da história do clube. Ainda passou pelo Fluminense onde foi artilheiro do time vice-campeão da Libertadores. Wanderson de Paula Sabino, ganhou o apelido de Somália ainda na base do América. Entretanto, ganhou fama pelos gols e seu jeito irreverente. Demonstrando enorme humildade e gratidão pela carreira, Somália falou do título conquistado no futebol amador em Caratinga pelo Limoeiro em 2015. Um cara que vale a penas conhecer.

A segunda resenha da semana foi com outro craque. Adagualberto Souza faz parte da numerosa e talentosa família caratinguense de craques do senhor Baiano Borracheiro. 13 irmão, 11 jogadores. Porém, poucos o conhecem pelo nome de batismo. Mas, quando se fala em Perrola, certamente todos de uma geração de ouro do nosso futebol irão se lembrar. Ao lado de Carlinhos Marcelino e João Bosco, Perrola brilhou no meio campo do Esplanada campeão da cidade em 1982. Um timaço que entrou para a história ao bater o poderoso Caratinga por 4 a 1 na Grota e empatar depois no estádio Dr. Maninho lotado. Depois dessa conquista épica, Perrola rodou pelo futebol profissional do Brasil. Tupi de Juiz de Fora, Comercial de Ribeirão Preto, Portuguesa de São Paulo. Talentoso com a bola nos pés, o grandalhão foi levado para jogar no futebol português. Destaque no Salgueiro da primeira divisão em Portugal, ao 24 anos estava se transferindo para o Celta de Vigo, time da primeira divisão espanhola. Porém, dias antes da apresentação, rompeu tendão numa pelada de futsal com amigos. Mesmo depois de cirurgias e longo tratamento, Perrola não conseguiu voltar ao futebol profissional. Aos 24 encerrou o que poderia ter sido uma carreira recheada de conquistas. Atualmente residindo na cidade do Porto, Perrola está longe do Brasil a mais de 30 anos. Mas, seu futebol jamais foi esquecido por quem teve o privilégio de vê-lo em campo. Enfim, duas resenhas que mataram saudade de dois grandes craques. Fique ligado, esta semana tem mais, segue lá: rogeriosilva89fm.

