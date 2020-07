‘Live Eu Amo Santa Bárbara do Leste’ agitou internautas da região no fim de semana

Sucesso! Assim podemos definir a Live #EuAmoSantaBárbaraDoLeste realizada na noite da última sexta-feira (3)

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Foram cerca de 5 mil visualizações no YouTube para assistir ao show com os Talentos da Terra e a apresentação de importantes obras implantadas pela Prefeitura nos quatro cantos do município no primeiro semestre de 2020.

A Live foi promovida pelo Governo Municipal. A prefeita Wilma Pereira ficou satisfeita com o resultado do evento.

“Agradecemos a todos que colaboraram com o êxito da Live. Foram milhares de visualizações e interações dos internautas prestigiando os cantores da nossa cidade. Ainda apresentamos conquistas importantes para a comunidade santa-barbarense. Não esquecemos o lado social. Quem assistiu a Live também podia realizar doações para o Lar de Convivência Maria Albertina Nunes!”, completou a prefeita.